Еще немного — и инвалидное кресло… Сестра Селин Дион рассказала о состоянии певицы

Селин старается не терять надежды. Селин Дион не теряет надежды на выздоровление LEGION-MEDIAСтаршая, 74-летняя сестра 55-летней Селин Дион — Клодетт рассказала, как тяжело продвигается лечение певицы, у которой обнаружили редкое и очень тяжелое неврологическое заболевание «синдром мышечной скованности».