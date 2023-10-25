Еще немного — и инвалидное кресло… Сестра Селин Дион рассказала о состоянии певицы

Селин старается не терять надежды. Селин Дион не теряет надежды на выздоровление LEGION-MEDIAСтаршая, 74-летняя сестра 55-летней Селин Дион — Клодетт рассказала, как тяжело продвигается лечение певицы, у которой обнаружили редкое и очень тяжелое неврологическое заболевание «синдром мышечной скованности».
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