В США СМИ накрыл кризис и сокращения

Новостная индустрия в США переживает тяжелое начало нового года: большие и малые средства массовой информации по всей стране теряют сотрудников, поскольку устаревшие бизнес-модели, которые десятилетиями удерживали большую часть отрасли на плаву, рушатся на глазах.