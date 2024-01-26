В США СМИ накрыл кризис и сокращения

Новостная индустрия в США переживает тяжелое начало нового года: большие и малые средства массовой информации по всей стране теряют сотрудников, поскольку устаревшие бизнес-модели, которые десятилетиями удерживали большую часть отрасли на плаву, рушатся на глазах.
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