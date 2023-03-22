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Володин после решения Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном допустил, что Киев может применить грязную бомбу

Володин после решения Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном допустил, что Киев может применить грязную бомбу

Вячеслав Володин после решения Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном допустил, что киевская сторона может применить грязную бомбу.

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