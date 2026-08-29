В Екатеринбурге в рамках Всероссийского конкурса профмастерства определили лучшего следователя МВД

В Екатеринбурге 97 представителей следственных подразделений органов внутренних дел всех регионов страны целую неделю состязалисьв рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».
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