Какие звуки не может произнести русский?

Что русскому хорошо, то немцу — смерть. Однако в лингвистике все не так просто, и в обратном направлении этот закон тоже действует.
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