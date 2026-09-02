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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 006 подписчиков

Какие звуки не может произнести русский?

Какие звуки не может произнести русский?

Что русскому хорошо, то немцу — смерть. Однако в лингвистике все не так просто, и в обратном направлении этот закон тоже действует.

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