Они сражались за Родину.

Всё дальше уходят в глубину истории события Великой Отечественной войны. Но не уходит из людских сердец память о её бесчисленных жертвах, искалеченных судьбах, о великой и горькой, со слезами на глазах, Победе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии