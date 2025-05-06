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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Они сражались за Родину.

Они сражались за Родину.

Всё дальше уходят в глубину истории события Великой Отечественной войны. Но не уходит из людских сердец память о её бесчисленных жертвах, искалеченных судьбах, о великой и горькой, со слезами на глазах, Победе.

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