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ИА Реалист

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Армия США запускает в производство ИИ-систему наведения стоимостью $192 млн

Армия США запускает в производство ИИ-систему наведения стоимостью $192 млн

АБЕРДИНСКИЙ ПОЛИГОН (ИА Реалист). Армия США официально перевела программу TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) из фазы прототипирования в серийное производство.

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