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Царьград

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112: на производстве мороженого Froneri в Жуковском произошли выбросы аммиака

112: на производстве мороженого Froneri в Жуковском произошли выбросы аммиака

Сообщается о шести пострадавших.В подмосковном Жуковском на производстве мороженого Froneri за несколько часов произошло два выброса аммиака.

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