Британия опасается, что Россия из-за жестких санкций перестанет снабжать Европу газом

В кабмине страны предупредили о возможном росте цен на энергоносителиВласти Великобритании предположили, что введение жестких санкций в отношении России может вынудить Москву применить ответные меры, в том числе сократить поставки газа в Европу.
В кабмине страны предупредили о возможном росте цен на энергоносителиВласти Великобритании предположили, что введение жестких санкций в отношении России может вынудить Москву применить ответные меры, в том числе сократить поставки газа в Европу.
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