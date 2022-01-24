Daily Storm

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Британия опасается, что Россия из-за жестких санкций перестанет снабжать Европу газом

Британия опасается, что Россия из-за жестких санкций перестанет снабжать Европу газом

В кабмине страны предупредили о возможном росте цен на энергоносителиВласти Великобритании предположили, что введение жестких санкций в отношении России может вынудить Москву применить ответные меры, в том числе сократить поставки газа в Европу.

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