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Экс-любовница Уокера требовала с защитника «Сити» более 356 тыс. фунтов и по 3,9 тыс. в месяц на содержание их детей. Суд отклонил большую часть требований, обвинив ее в «легкомысленных тратах»

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд по семейным делам – она требовала взыскать с Уокера дополнительные ежемесячные выплаты по уходу за детьми на сумму 3900 фунтов, а также единовременную выплату в размере 212 тысяч фунтов.

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