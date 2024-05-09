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AОS: удаление аппендикса снижает риск развития бактериального рака кишечника

AОS: удаление аппендикса снижает риск развития бактериального рака кишечника

Ученые из Медицинского университета Фукусимы и Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что удаление аппендикса может предотвратить тип рака кишечника, вызываемый бактериями Fusobacterium nucleatum.

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