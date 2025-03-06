Военкор Поддубный отреагировал на информацию о приостановке передачи Украине разведданных

Военкор Поддубный: Указания Трампа по Украине должны отражаться на поле боя Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что США перестали определенными делиться разведданными с Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии