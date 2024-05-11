В Рязани полицейские задержали мигранта за распространение наркотиков

Оперативники задержали на улице Бирюзова 30-летнего гражданина иностранного государства. Как выяснилось, постоянно проживающий в Москве мигрант на короткое время приехал в Рязань для распространения синтетического наркотика, поскольку недавно нанялся закладчиком в нелегальный интернет-магазин.
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