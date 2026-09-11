Guardian: израильские военные признались в массовых убийствах жителей Газы

Около 25 израильских офицеров разведки и солдат анонимно рассказали о секретных методах, в том числе на основе ИИ, используемых против мирных жителей в секторе Газа.
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