Жители Новосибирска пожаловались на круглосуточный алкомаркет в доме

Круглосуточный магазин по продаже алкоголя "Ёмкость" не даёт покоя жителям улицы Петухова.В Новосибирске жители улицы Петухова уже несколько лет ведут борьбу с алкомаркетом, который расположился в доме 22/1.
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