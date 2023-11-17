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Жители Новосибирска пожаловались на круглосуточный алкомаркет в доме

Жители Новосибирска пожаловались на круглосуточный алкомаркет в доме

Круглосуточный магазин по продаже алкоголя "Ёмкость" не даёт покоя жителям улицы Петухова.В Новосибирске жители улицы Петухова уже несколько лет ведут борьбу с алкомаркетом, который расположился в доме 22/1.

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