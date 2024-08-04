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РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: ВЕДЁТСЯ БОРЬБА ЗА СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: ВЕДЁТСЯ БОРЬБА ЗА СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

Сейчас ведётся борьба за сферы влияния, которая напоминает третью мировую войну. При этом применение ядерного оружия остаётся для элит «нежелательным», отметил в эфире радиостанции «Говори Москва» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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