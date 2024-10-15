Познера, врага России, вернули на Первый канал — это предательство

bobmihal Krylov Это бизнес, господа! Ничего личного! Эрнест еще хапнет, что бы на остаток жизни хватило!

ся сергей ямин Если "сын" сказал "матери" ; "Ты, блядь!" Тогда надо гнать его от себя прочь! И никогда больше о нём не вспоминать!