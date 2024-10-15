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Познера, врага России, вернули на Первый канал — это предательство

Познера, врага России, вернули на Первый канал — это предательство

 2 173 Время чтения: 1 минута Возвращение на Первый федеральный канал телеведущего Владимира Познера, который после начала СВО уехал из России, а ранее проявил себя как русофоб и враг православия, — печальный симптом.

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Комментарии
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bobmihal Krylov
Это бизнес, господа! Ничего личного! Эрнест еще хапнет, что бы на остаток жизни хватило!
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13 час.
ся
сергей ямин
Если &quot;сын&quot; сказал &quot;матери&quot; ; &quot;Ты, блядь!&quot;                                       Тогда надо гнать его от себя прочь! И никогда больше о нём не вспоминать!
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11 час.
MS
Mikhail Stepanov
Этот космополитский еврейский выродок всегда лил дерьмо на страну, которая его спасла и потом кормила много лет! Нет ему места в России!
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11 час.

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