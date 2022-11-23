В Бурятии возбудили дело по факту смерти из-за переохлаждения четырёхлетней девочки

В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки. Отмечается, что ребёнок ночью незамеченным вышел из дома в лёгкой одежде и провёл несколько часов на улице, что привело к переохлаждению детского организма.
В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки. Отмечается, что ребёнок ночью незамеченным вышел из дома в лёгкой одежде и провёл несколько часов на улице, что привело к переохлаждению детского организма.
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