Более 600 единиц техники подготавливают дороги Алтайского края к паводку

Министр транспорта региона поручил держать ситуацию под особым контролем Подготовка к паводку / Фото: Минтранс Алтайского края Более 600 единиц спецтехники подготавливают дороги Алтайского края к предстоящему весеннему паводку, сообщили в Минтрансе региона.
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