Режим ЧС регионального характера ввели на Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа

На Камчатке из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике ввели режим ЧС регионального характера. Об этом сообщил краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии