Нижегородская область сократила «клиентский путь» инвестора почти на четверть. Об этом рассказал заместитель губернатора Егор Поляков на открытии второго модуля образовательной программы «Сквозной инвестиционный поток» для преподавателей филиалов РАНХиГС.