Нижегородская область сократила «клиентский путь» инвестора почти на четверть. Об этом рассказал заместитель губернатора Егор Поляков на открытии второго модуля образовательной программы «Сквозной инвестиционный поток» для преподавателей филиалов РАНХиГС.
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