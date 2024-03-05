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Нижегородская правда

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Нижегородская область сократила «клиентский путь» инвестора почти на четверть

Нижегородская область сократила «клиентский путь» инвестора почти на четверть

Нижегородская область сократила «клиентский путь» инвестора почти на четверть. Об этом рассказал заместитель губернатора Егор Поляков на открытии второго модуля образовательной программы «Сквозной инвестиционный поток» для преподавателей филиалов РАНХиГС.

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