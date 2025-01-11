Altera объявила, что становится независимой от Intel компанией На фоне скоротечно...

Altera объявила, что становится независимой от Intel компаниейНа фоне скоротечной отставки бывшего генерального директора Intel в начале декабря все почти забыли, что намеченный руководством план подразумевал предоставление дочерней компании Altera большей самостоятельности, поиск для неё инвесторов и дальнейший выход на IPO.