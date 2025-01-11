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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Altera объявила, что становится независимой от Intel компанией На фоне скоротечно...

Altera объявила, что становится независимой от Intel компанией На фоне скоротечно...

Altera объявила, что становится независимой от Intel компаниейНа фоне скоротечной отставки бывшего генерального директора Intel в начале декабря все почти забыли, что намеченный руководством план подразумевал предоставление дочерней компании Altera большей самостоятельности, поиск для неё инвесторов и дальнейший выход на IPO.

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