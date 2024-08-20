Трамп заявил, что Камала Харрис отказалась проводить дебаты 4 сентября

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис отказалась проводить дебаты 4 сентября, организатором которых должен был выступить телевизионный канал Fox News.
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