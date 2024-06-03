Раскрыты подробности «инвестиционного» дела

По делу о получении взятки задержаны гендиректор АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов и председатель совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александр Гоманов.
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