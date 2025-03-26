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FT: исчезновение дешевой рабочей силы шокирует экономику Китая

FT: исчезновение дешевой рабочей силы шокирует экономику Китая

Заработные платы в производственных центрах южного Китая, за счет которых прежде обеспечивался рост экономики, неуклонно растут, а конкуренция со стороны других стран Юго-Восточной Азии становится все более жесткой, пишет газета Financial Times.

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