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Царьград

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Депутат Одесского горсовета заговорил по-русски, но спохватился: "Перехожу на эту "погану мову", а то сейчас снова оштрафуют"

Занятный случай произошёл на заседании в Одесском горсовете. Депутат долго говорил на русском языке, а потом спохватился - надо же перейти на "мову".

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