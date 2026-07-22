Минздрав: злоупотребление энергетиками ведет к истощению нервной системы

Главный невролог Свердловской области Андрей Смолкин на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» предупредил, что злоупотребление молодежью энергетическими напитками ведет к чрезмерной стимуляции нервной системы и ее быстрому истощению, что проявляется снижением внимания, слабостью, рассеянностью и агрессивным поведением.