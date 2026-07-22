Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Минздрав: злоупотребление энергетиками ведет к истощению нервной системы

Минздрав: злоупотребление энергетиками ведет к истощению нервной системы

Главный невролог Свердловской области Андрей Смолкин на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» предупредил, что злоупотребление молодежью энергетическими напитками ведет к чрезмерной стимуляции нервной системы и ее быстрому истощению, что проявляется снижением внимания, слабостью, рассеянностью и агрессивным поведением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии