Минздрав: злоупотребление энергетиками ведет к истощению нервной системы

Главный невролог Свердловской области Андрей Смолкин на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» предупредил, что злоупотребление молодежью энергетическими напитками ведет к чрезмерной стимуляции нервной системы и ее быстрому истощению, что проявляется снижением внимания, слабостью, рассеянностью и агрессивным поведением.
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