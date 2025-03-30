Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Политки вообще политикой заниматься должны,а ее лезть в экономику и ломатт её!Глава ВТБ предлож...
  • Наталья Конева
    Штраф... а озеро кто убирать будет??? Им ваши штрафы до лампочки... в озере искупать и запретить мыться!!!Суд обязал «Астрв...
  • Sergey Ivanov
    Иногда намордник следует надевать на человека. Я сталкивался с ситуацией, когда прохожий умышленно дразнил мою собаку...В России владельц...

Сегодня на 10 часов без электричества останутся жители Заболдинской части Астрахани

Сегодня на 10 часов без электричества останутся жители Заболдинской части Астрахани

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 18:00. В воскресенье, 30 марта, плановые отключения электричества коснутся 20 улиц и переулков Заболдинского района РЭС Астрахани:  Отключение продлится 10 часов, возобновление подачи электроэнергии – в 18:00.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх