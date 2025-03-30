Сегодня на 10 часов без электричества останутся жители Заболдинской части Астрахани

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 18:00. В воскресенье, 30 марта, плановые отключения электричества коснутся 20 улиц и переулков Заболдинского района РЭС Астрахани: Отключение продлится 10 часов, возобновление подачи электроэнергии – в 18:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии