Александр Овечкин анонсировал завершение карьеры в НХЛ

Легендарный отечественный форвард столичного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин официально сообщил о завершении своих выступлений в Национальной хоккейной лиге по окончании стартовавшего розыгрыша.
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