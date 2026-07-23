ШКИПЕР

« Зеленский выполнил одно из требований протестующих: уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На его место он назначил именно того, кого больше всего поддерживали участники акции, — генерала Михаила Драпатого. » Который заявил- русская нация не имеет право на существование - Так кого наше правительство жалеет в Укрорейхе , этих хохлов , которые требовали от ЗЕ главкома нациста ? Равнять Укрорейх до основания, вместе с хохлобандерлогами !