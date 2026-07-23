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ИА Регнум

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Гвоздь в крышку гроба Зеленского. Чем известен командующий ВСУ Драпатый

Гвоздь в крышку гроба Зеленского. Чем известен командующий ВСУ Драпатый

После шести дней митингов, вызванных отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований протестующих: уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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« Зеленский выполнил одно из требований протестующих: уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На его место он назначил именно того, кого больше всего поддерживали участники акции, — генерала Михаила Драпатого. »  Который заявил- русская нация не имеет право на существование - Так кого наше правительство жалеет в Укрорейхе , этих хохлов , которые требовали от ЗЕ главкома нациста ? Равнять Укрорейх до основания, вместе с хохлобандерлогами !
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