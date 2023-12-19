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Заместитель командира «Азова» предложил создать подразделения ВСУ из заключенных

Заместитель командира «Азова» предложил создать подразделения ВСУ из заключенных

Заместитель командира 3-й ОШБр украинской армии, по сути являющейся переименованным формированием "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ) предложил создавать подразделения ВСУ из заключенных.

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