Заместитель командира «Азова» предложил создать подразделения ВСУ из заключенных

Заместитель командира 3-й ОШБр украинской армии, по сути являющейся переименованным формированием "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ) предложил создавать подразделения ВСУ из заключенных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии