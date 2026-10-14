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Царьград

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В Челябинской области на 6% выросли выплаты 453 тыс. льготников

В Челябинской области на 6% выросли выплаты 453 тыс. льготников

С 1 января 2017 года в Челябинской области проиндексированы на 6% ежемесячные денежные выплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий и сельских специалистов.

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