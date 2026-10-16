Освобождены Алексеево-Дружковка и Доброполье в ДНР, следует из доклада Герасимова Путину. «Войсками группировки „Центр” освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении», — доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.