Зеленский грозит ответным ударом за Одессу, разрушенную своими же ракетами (ВИДЕО, КАРТА)

Русская веснаВоенное делоПодписатьсяЗеленский грозит ответным ударом за Одессу, разрушенную своими же ракетами (ВИДЕО, КАРТА) Президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо воспользовался трагедией с разрушениями гражданских объектов в Одессе.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииBLBogdan Levskyв конце всего вывезут его куда-то как гитлера.Ответить2 д.Владимир КарповИ долго ещё наши будут цацкаться ???Ответить2 д.lleonidзеленкин, ну сделай уже всем одолжение, сдохни уже наконец.Ответить2 д.
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