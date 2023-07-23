Русская весна

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Зеленский грозит ответным ударом за Одессу, разрушенную своими же ракетами (ВИДЕО, КАРТА)

Зеленский грозит ответным ударом за Одессу, разрушенную своими же ракетами (ВИДЕО, КАРТА)

Президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо воспользовался трагедией с разрушениями гражданских объектов в Одессе.

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Комментарии
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BL
Bogdan Levsky
в конце всего вывезут его куда-то как гитлера.
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2 д.
Владимир Карпов
И долго ещё наши будут цацкаться ???
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2 д.
l
leonid
зеленкин, ну сделай уже всем одолжение, сдохни уже наконец.
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2 д.

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