У американских истребителей F-16, если они будут поставлены киевскому режиму, нет никаких шансов в бою против российских самолетов.
Российские летчики выработали тактику боя против F-16
Комментарии
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Андрей
хохлы не собираются воевать с нашими ВВС ,они будут бить по "земле". Так что и бить их надо до взлёта.
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15 час.
А Кудасов
"У американских истребителей F-16 нет никаких шансов в бою против российских самолетов." "Не говори гоп пока ....". Хвастовство не редко оборачивается бедой. Умные и сильные так не делают. И если делают то, что намеревались то просто не болтают зря. Кстати, а это не из высказываний наших арестованных заместителей МО или самого Шойгу?
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13 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
поживём увидим!
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12 час.
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