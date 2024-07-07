Страна и люди
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Страна и люди

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Российские летчики выработали тактику боя против F-16

Российские летчики выработали тактику боя против F-16

У американских истребителей F-16, если они будут поставлены киевскому режиму, нет никаких шансов в бою против российских самолетов.

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Комментарии
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Андрей
хохлы не собираются воевать с нашими ВВС ,они будут бить по &quot;земле&quot;. Так что и бить их надо до взлёта.
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15 час.
А Кудасов
&quot;У американских истребителей F-16 нет никаких шансов в бою против российских самолетов.&quot; &quot;Не говори гоп пока ....&quot;. Хвастовство не редко оборачивается бедой. Умные и сильные так не делают. И если делают то, что намеревались то просто не болтают зря. Кстати, а это не из высказываний наших арестованных заместителей МО или самого Шойгу?
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13 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
поживём увидим!
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12 час.

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