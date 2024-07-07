Российские летчики выработали тактику боя против F-16

хохлы не собираются воевать с нашими ВВС ,они будут бить по "земле". Так что и бить их надо до взлёта.

А Кудасов

"У американских истребителей F-16 нет никаких шансов в бою против российских самолетов." "Не говори гоп пока ....". Хвастовство не редко оборачивается бедой. Умные и сильные так не делают. И если делают то, что намеревались то просто не болтают зря. Кстати, а это не из высказываний наших арестованных заместителей МО или самого Шойгу?