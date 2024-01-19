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Глава Военного комитета НАТО призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Глава Военного комитета НАТО призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Свой призыв Роб Бауэр адресовал гражданскому населению и правительствам стран альянсаГражданское население и правительства стран НАТО должны быть готовы к тому, что в ближайшие 20 лет начнется полномасштабная война с Россией, заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр.

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