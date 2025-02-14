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Юрий Моисеев принял участие в форуме «Малая родина – сила России»

Юрий Моисеев принял участие в форуме «Малая родина – сила России»

Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития муниципалитетов.

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