Юрий Моисеев принял участие в форуме «Малая родина – сила России»

Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития муниципалитетов.
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