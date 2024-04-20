Минобороны: над тремя регионами сбиты 20 БПЛА, 19 ракет Vampire, пять воздушных шаров и две "Точки-У"

Несколько российских регионов подверглись атакам ВСУ минувшей ночью. Помимо беспилотников были использованы ракеты "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, и малоразмерные воздушные шары, заявили в Министерстве обороны.
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