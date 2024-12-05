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Эксперт по круизам Соснин: речные путешествия популярны в РФ благодаря появлению новых маршрутов

Эксперт по круизам Соснин: речные путешествия популярны в РФ благодаря появлению новых маршрутов

СМИ отметили рост интереса россиян к речным круизам. Причины популярности данного вида отдыха объяснил председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин в беседе с «Национальной службой новостей».

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