В Минэнерго прогнозируют добычу нефти в РФ в 2024 году на уровне прошлого года

Минэнерго России в 2024 году прогнозирует добычу нефти примерно на уровне прошлого года. Такую информацию в субботу, 27 января, привел в беседе с журналистами в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" глава ведомства Николай Шульгинов.
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