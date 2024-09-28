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Закон, порядок, государство

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Расчеты ЗРК «Бук-М1» подразделений ПВО группировки войск «Восток» за сутки уничтожили пять БпЛА ВСУ самолетного типа на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты ЗРК «Бук-М1» подразделений ПВО группировки войск «Восток» за сутки уничтожили пять БпЛА ВСУ самолетного типа на Южно-Донецком направлении СВО

Зенитчики несут круглосуточное боевое дежурство в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выявляя и уничтожая воздушные цели противника на расстоянии до 100 километров.

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