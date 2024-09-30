Депутат Немкин: пароли и многофакторная аутентификация могут помочь в защите данных

Он перечислил ключевые шаги для обеспечения безопасности Использование сложных паролей и многофакторной аутентификации, регулярное обновление программного обеспечения и ограничение доступа к персональным данным на смартфоне поможет защитить данные пользователей, рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.