Депутат Немкин: пароли и многофакторная аутентификация могут помочь в защите данных

Он перечислил ключевые шаги для обеспечения безопасности Использование сложных паролей и многофакторной аутентификации, регулярное обновление программного обеспечения и ограничение доступа к персональным данным на смартфоне поможет защитить данные пользователей, рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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