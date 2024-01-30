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Русская весна

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«В срочном порядке»: в Европе потребовали разобраться с Украиной

«В срочном порядке»: в Европе потребовали разобраться с Украиной

Решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось «огромной ошибкой», его нужно срочно отменить, заявил в беседе с Ouest-France Жан-Люк Демарти, руководивший Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС.

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