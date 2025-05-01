Самый большой рост зарплат в начале года зафиксирован в горнодобывающей отрасли

По данным исследования сервиса «Профилум», наибольший прирост заработных плат в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался у специалистов горнодобывающей отрасли (27%), геологов (24%), энергетиков (21%) и специалистов металлургической промышленности и металлообработки (21%).