Дивиденды "ВСМПО-АВИСМА" по итогам 2024 года могут составить 676,6 рубля

По данным ведущих российских СМИ, рост котировок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (42160,77 руб./ао.; 10%; «держать») совпал по времени с поступлением на рынок новостей о том, что производитель авиатехники Boeing якобы планирует вернуться на российский рынок, разрешив авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей в обмен на поставки титана.