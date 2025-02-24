Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Дивиденды "ВСМПО-АВИСМА" по итогам 2024 года могут составить 676,6 рубля

Дивиденды "ВСМПО-АВИСМА" по итогам 2024 года могут составить 676,6 рубля

По данным ведущих российских СМИ, рост котировок ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (42160,77 руб./ао.; 10%; «держать») совпал по времени с поступлением на рынок новостей о том, что производитель авиатехники Boeing якобы планирует вернуться на российский рынок, разрешив авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей в обмен на поставки титана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх