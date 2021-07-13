Дробыш сказал: "Можно обнулить все заслуги Киркорова за то, что он делает сейчас, это перекрывает всё"

Сергей ЕШоу-бизнесДробыш сказал: "Можно обнулить все заслуги Киркорова за то, что он делает сейчас, это перекрывает всё" Дробыш продолжает говорить правду о звёздах, не пытаясь угодить шоу бизнесу, а говоря то, что думают люди.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevЯ не понял: а что такого сделал Киркоров, что о нем так говорят? "Светится" - да!! Но "светятся" все... Он ничем не хуже той же самой Лободы... Или Лобода, вместе с Дробышем, подсчитали ко-во "свечений" Киркорова и свои, и пришли к неутешительным выводам? "Даже Лобода".... УМОРА!! А Дробыш уже давно ничего не пишет! Это - как?!!Николай ТитовКиркоров мультяшный герой, чудо в перьях. Если то что он делает - это будущее, то..... хорошо что мне не 16 и ничего такого у меня впереди уже не будет!Vladimir LioubimcevНужно провести тщательное расследование, КТО КОНКРЕТНО, уже много лет, ДЕЛАЕТ из мужиков-певцов - ЭТО?!! Где в шоу-бизнесе затаилась эта дрянь?!! И разогнать эту шоблу к... такой матери!! Спонсоры... е-мое?!!алексейА кто его считает королём?СЭМЭН Иваницкийевоные пИДАРАСЫ)))алексейИ это правильно.карюкалов вячеславМда.Андрей БесОпять про пидарасов... 😝НадеждаЛупоглазый гей филька не просто пустой безобидный певун, косящий под сегодняшних рифмоплетов, он-пропагандист ЛГБТ, уродующий сознание нашему молодому поколению!((Анатолий Селивановкак пропаганиста пидоров его отпарвить в места где ему докажут - что филя очень сильно Не прав..............................Анатолий АнатольевУРОД, а не ....ДА!!!!!!!!Комментировать
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