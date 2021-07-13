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Дробыш сказал: "Можно обнулить все заслуги Киркорова за то, что он делает сейчас, это перекрывает всё"

Дробыш сказал: "Можно обнулить все заслуги Киркорова за то, что он делает сейчас, это перекрывает всё"

Дробыш продолжает говорить правду о звёздах, не пытаясь угодить шоу бизнесу, а говоря то, что думают люди.

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Vladimir Lioubimcev
Я не понял: а что такого сделал Киркоров, что о нем так говорят? "Светится" - да!! Но "светятся" все... Он ничем не хуже той же самой Лободы... Или Лобода, вместе с Дробышем, подсчитали ко-во "свечений" Киркорова и свои, и пришли к неутешительным выводам? "Даже Лобода".... УМОРА!! А Дробыш уже давно ничего не пишет! Это - как?!!
Николай Титов
Киркоров мультяшный герой, чудо в перьях. Если то что он делает - это будущее, то..... хорошо что мне не 16 и ничего такого у меня впереди уже не будет!
Vladimir Lioubimcev
Нужно провести тщательное расследование, КТО КОНКРЕТНО, уже много лет, ДЕЛАЕТ из мужиков-певцов - ЭТО?!! Где в шоу-бизнесе затаилась эта дрянь?!! И разогнать эту шоблу к... такой матери!! Спонсоры... е-мое?!!
алексей
А кто его считает королём?
СЭМЭН Иваницкий
евоные пИДАРАСЫ)))
алексей
И это правильно.
карюкалов вячеслав
Мда.
Андрей Бес
Опять про пидарасов... 😝
Надежда
Лупоглазый гей филька не просто пустой безобидный певун, косящий под сегодняшних рифмоплетов, он-пропагандист ЛГБТ, уродующий сознание нашему молодому поколению!((
Анатолий Селиванов
как пропаганиста пидоров его отпарвить в места где ему докажут - что филя очень сильно Не прав..............................
Анатолий Анатольев
УРОД, а не ....ДА!!!!!!!!

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