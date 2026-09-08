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Спорт Уик-Энд

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Шавло: С «Динамо» «Спартак» был не похож на себя, вообще выпал центр поля - мозговой центр команды. Наверное, много выплеснуто в матче с «Зенитом»

Шавло: С «Динамо» «Спартак» был не похож на себя, вообще выпал центр поля - мозговой центр команды. Наверное, много выплеснуто в матче с «Зенитом»

«Наверное, матч с «Динамо» - это худшая игра «Спартака» с начала сезона. Бывают такие матчи, когда ничего не получается.

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