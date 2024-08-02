🏥 Капремонт Ленинской центральной больницы завершат в октябре 2025 года Капитальный ремонт больницы выполнен на 30%.
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🏥 Капремонт Ленинской центральной больницы завершат в октябре 2025 года Капитальный ремонт больницы выполнен на 30%.