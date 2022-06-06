Мировое обозрение

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Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe

Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe

На ежегодном мероприятии WWDC компания Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Air. Модель 2022 года построена на новейшем 5-нм процессоре Apple M2.

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