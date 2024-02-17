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Злые русские и правдивые британцы

Злые русские и правдивые британцы

И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Со времен Ивана Грозного сраная британия только срала в карман России. Апофеозом было предательство Георгом 5 своего двоюродного брата (кузена Никки), Николая II...и что, после этого слушать тот пиздёж, который воняет с берегов Темзы? Буду слушать и верить им, когда окончательно ёбнусь головой
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11 час.
ЕБ
Елена Бреслова
нагло-скунсы всю историю ВРУТ, ВОРУЮТ, ПОДЛИЧАЮТ... фашистов взращивают. Навального грохнули в аккурат перед выборами - теперь воют: &quot;Путин-тиран&quot;
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5 час.
серый777 котов
Да и посылала  сюда всякимх царей и цесаревичей
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5 час.

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