Злые русские и правдивые британцы

Александр Пятнистый

Со времен Ивана Грозного сраная британия только срала в карман России. Апофеозом было предательство Георгом 5 своего двоюродного брата (кузена Никки), Николая II...и что, после этого слушать тот пиздёж, который воняет с берегов Темзы? Буду слушать и верить им, когда окончательно ёбнусь головой